L'école de pêche de Joigny ne prend pas de vacances

Pendant l'été, l'atelier Pêche nature de Joigny (Yonne) reçoit tous les mercredis après-midi les enfants qui souhaitent se familiariser avec cette activité de plein air.

Ce mercredi après-midi-là, sept gamins ont décidé d'apprendre à taquiner le goujon sur les bords de l’Yonne. De mai à octobre, les enfants et les adolescents de 6 à 16 ans ont rendez-vous à 14 heures, à la cabane de l'atelier Pêche-nature à côté du Camping municipal de Joigny , sur les bords de la rivière.

Ils sont habituellement une quinzaine mais pendant les grandes vacances, ils sont moins nombreux. Trois moniteurs bénévoles les encadrent et leur enseignent les rudiments.

Les enfants apprennent la pêche et la patience © Radio France - Thierry Boulant

Les enfants se prennent vite au jeu comme Anna 6 ans et demi. Elle est présente pour la deuxième fois à l'atelier de pèche et Marc, un retraité, lui apprend à bien ferrer les poissons. Mais une fois que le poisson a mordu, le plus difficile commence. La fillette aime bien décrocher le poisson de l’hameçon mais elle avoue : "quand il bouge, ça me fait un peu peur". Vincent, 15 ans débute aussi et il a déjà retenu les principales règles : "il ne faut pas lancer trop près du bord pour éviter d’accrocher son hameçon, surveiller les autres pêcheurs pour ne pas emmêler les lignes et ne pas quitter son bouchon des yeux pour ne pas manquer une touche."

Les enfant apprennent à décrocher le poisson sans l'abimer © Radio France - Thierry Boulant

Les enfants apprennent aussi à respecter la nature. Jean Bréamet, responsable de cet atelier de pèche, demande aux enfants de laisser la rive comme ils l’ont trouvée en arrivant. "99% des poissons sont remis à l’eau", insiste-t-il. "Et du poisson il y en a pas mal de variétés dans l’Yonne" ajoute Didier, un autre moniteur : "des goujons, des ablettes, des perches et c’est heureux car quand les enfants "font" du poisson ça les encourage, malheureusement rien est garanti car le poisson mange quand il a faim; et on ne peut pas lui ouvrir la gueule !", ajoute-t-il en souriant.

99% des poissons pêchés sont remis à l'eau © Radio France - Thierry Boulant

Pour participer à cet atelier pêche nature à Joigny , il suffit d'une carte de pèche qui coûte 6 euros pour les moins de 12 ans et d'une participation annuelle de 10 euros. L'atelier pèche nature de Joigny prête tout le matériel.

ATELIER DE PÊCHE NATURE DE JOIGNY : 03 86 62 07 74.

