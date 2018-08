On appelle cela "l'épreuve enceinte". Depuis vendredi dernier et jusqu'à ce mercredi, les équipes de Flamanville ont procédé à une batterie de tests visant à vérifier la solidité, la résistance et l'étanchéité de l'enceinte en béton qui représente la 3e barrière de sûreté de la centrale nucléaire.

Pour ce faire, la pression a été montée jusqu'à 3,8 bars à l'aide de compresseurs installés fin juillet sur le site. Des capteurs ont été installés pour mesurer l'éventuelle déformation du béton et les résultats obtenus et transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire ont, d'après EDF, "démontré la capacité de l'enceinte du réacteur à assurer sa fonction de confinement en toute sûreté".

L'épreuve enceinte est la 3e étape décisive de la visite décennale après l'inspection de la cuve du réacteur et l'épreuve hydraulique. Pour EDF, cela doit permettre le redémarrage prochain du réacteur et doit garantir la sécurité de l'installation pour les dix prochaines années.