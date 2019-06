L'Enclave des Papes frappée par la canicule

53 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Parmi eux, la Drôme et donc l'Enclave des Papes en Vaucluse : Grilleron, Richerenches, Valréas et Visan. Le Vaucluse ne devrait pas tarder à intégrer la liste. On attend jusqu'à 39 degrés à Carpentras ce mardi.

Une chaleur étouffante frappe le Vaucluse depuis le début de la semaine. Notre département ne fait pas partie de la longue liste des territoires placés en vigilance orange canicule par Météo France mais ça ne saurait tarder. On attend entre 38 et 39 degrés ce mardi à Avignon et Carpentras et jusqu'à 45 degrés en fin de semaine.

L'Enclave des Papes (Grilleron, Richerenches, Valréas et Visan) est placée en vigilance Orange canicule puisqu'elle est rattachée à la Drôme.

Fermer les écoles si besoin

Des enseignants tirent la sonnette d'alarme dans les écoles. Il fait trop chaud pour donner cours. Le syndicat SNUDI - Force Ouvrière demande des moyens supplémentaires : des climatiseurs mobiles et des bouteilles d'eau. Leur requête est adressée à l'inspection d'Académie. "Il ne faudra pas hésiter à fermer les écoles si besoin," insiste Mélanie Saïsse, la secrétaire départementale de SNUDI - FO.

La canicule bouleverse aussi la vie des collégiens. Le ministère de l'Education Nationale décide de reporter les épreuves du brevet à lundi et mardi prochain. Elles devaient avoir lieu ce jeudi et vendredi. Cela concerne tous les collèges de France, même ceux qui ne sont pas en alerte orange canicule.

L'air est pollué à l'ozone

En Vaucluse, l'alerte de niveau 1 à la pollution de l'air due à l'ozone a été déclenchée pour ce mardi. Parmi les mesures visant à limiter les sources d'émissions polluantes, il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20km/h sur les routes où la limite de vitesse est égale ou inférieure à 90km/h. Les contrôles routiers vont également être renforcés ce mardi.