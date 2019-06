L'Enclave des Papes placée ce samedi après-midi en vigilance orange aux orages

Prudence si vous prenez la route ce samedi après-midi dans l'Enclave des Papes où l'on attend des orages, des fortes pluies et des rafales de vent.

Valréas, France

Passage d'une perturbation orageuse sur l'Enclave des Papes (Grillon - Richerenches - Valréas et Visan), elle est placée dès 16 heures en vigilance orange aux orages.

Un phénomène qui touche également la Drôme, on attend de fortes pluies, parfois de 10 à 15 millimètres d'eau par heure, une activité électrique soutenue et des rafales de vent pouvant être supérieures localement à 80 kilomètres heure.

Alors soyez prudents si vous prenez la route.