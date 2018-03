Marseille, France

C'est un bateau impressionnant, déjà par sa taille, 30 mètres de long mais aussi parce qu'il est unique au monde. Le catamaran Energy Observer fonctionne uniquement aux énergies renouvelables. Ses seuls moteurs ce sont le soleil, le vent et surtout il a à son bord une petite usine qui produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer.

Deux éoliennes et 180 m2 de panneaux solaires

Victorien Erussard est le capitaine du bateau : "C'est une propulsion électrique donc il ne fait pas de bruit quand on démarre. _C'est un bateau magique parce qu'il ne pollue, il n'émet pas de gaz à effets de serres et il n'y a pas de nuisance sonore_. C'est le futur de l'énergie" Le bateau dispose de deux éoliennes, d'immense voile de traction qui est déployée par grand vent et il est totalement recouvert de panneaux solaires, au total 180 m2. Chaque mètre carré du bateau est utilisé pour produire de l'énergie, explique Jerome Delafosse, le chef d'expédition : "On a une partie de nos panneaux qui sont bifaciaux. On utilise l'espace au maximum comme nos ancêtres malouins, pour rattraper un bateau ils étaient prêts à mettre leurs chemises dans le gréement pour aller plus vite. Nous c'est pareil on a besoin de chaque mètre carré pour produire de l'énergie." Quand il fait nuit ou qu'il n'y a pas de vent, ils peuvent utiliser l'énergie produite par leur usine à hydrogène. A bord du catamaran, une dizaine de personnes, des scientifiques, des ingénieurs, des marins pour développer ce bateau laboratoire. Ils partent pour un tour du monde pendant six ans. Une expérience qu'ils partageront sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public.

L'un des moteurs du catamaran c'est le soleil, 180m2 de panneaux solaires sont installés © Radio France - Romane Porcon