L'enquête interne d'ArcelorMittal à Florange révèle "qu'aucun déversement d'acide pur n'a été effectué"

ArcelorMittal contre-attaque après les révélations d'un chauffeur sous-traitants. Il avait accusé le groupe sidérurgiste de rejeter des éléments toxiques dans la nature. L'enquête interne révèle qu'il n'y a "Aucun déversement d’acide pur".

La vidéo diffusée par France Bleu Lorraine a été visionnée plus de cinq millions de fois sur Internet. On y découvre un chauffeur, un sous-traitant du groupe ArcelorMittal expliquer déverser des substances chimiques, comme de l'acide, dans la nature.

Prenant au sérieux ces accusations, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) a lancé une enquête, tout comme le géant mondial de la sidérurgie.

L'enquête interne du groupe, rendue publique (voir ci-dessous) indique:

Aucun déversement d'acide pur n'a été déversé sur le crassier de Marspich, ni dans le centre de stockage de résidus, ni dans la nature".

Concernant la vidéo, ArcelorMittal rajoute que ce que l'on aperçoit est "Un mélange de boues d'hydroxyde de fer qui contient du chlorure, légèrement acide par nature, des boues non dangereuses dont les résidus sont autorisés a être déposés sur le centre de stockage"

La couleur jaunâtre qui avait interpellé les internautes serait " liée à la nature même du produit et à sa teneur en fer et en chlorure".

Saisi de l'affaire, le parquet de Thionville indique qu'il n'a toujours pas reçu ses résultats et qu'il ne fera aucun commentaire tant qu'il ne les aura pas.

De son côté, le lanceur d'alerte, un intérimaire d'un sous traitant d'ArcelorMittal maintien ses accusations de déversement d'acide.

le groupe confirme sa plainte contre X et dit travailler étroitement avec la police et la justice.

Capture d'écran de la première partie du communiqué de presse sur la réaction du groupe ArcelorMittal.