L'enquête publique sur le plan de protection de la qualité de l'air s'achève dans les vallées de l'Arve et du Mont-Blanc

Environ 450 personnes ont donné leur avis sur internet et sur papier

Passy, France

Après 5 semaines de consultation, l'enquête publique sur la version 2 du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve s'achève ce lundi midi.

41 communes, soit un bassin de population de quelques 150 000 habitants sont concernés par ce plan de 227 pages pour une trentaine d'actions pour lutter contre la pollution. Plus de 500 personnes ont exprimé un avis sur les registres papier et dématérialisés sur internet. Le reportage à la communauté de communes de Passy , lors de l'ultime permanence du commissaire enquêteur, Marie AMELINE

Avis partagé et souvent consigné, il faut que ce PPA 2 soit appliqué vite, et mieux que le 1. Copier

Les commissaires enquêteurs disposent de six mois, à partir de la fin de l'enquête, pour rendre leurs conclusions argumentées, et leur avis, au préfet de la Haute-Savoie, lequel décidera ensuite de valider ou non ce projet de PPA 2, avec la possibilité pour lui d'y apporter des retouches.