C'est un refuge pour la vie sauvage en Creuse : la réserve naturelle de l'étang des Landes abrite plus de 950 espèces animales et près de 500 végétales et elle ouvre ses portes au grand public au travers de nombreuses animations pendant l'été.

Lussat, France

Tous les jours ou presque, il se passe quelque chose à l'étang des Landes. Située sur la commune de Lussat (près de Gouzon), cette réserve naturelle accueille une diversité et une concentration d'animaux et de plantes assez stupéfiantes sur 165 hectares : "il existe 560 espèces d'oiseaux en France et 240 d'entre elles sont ici", explique Joëlle Moulinat, animatrice scientifique à la maison de la réserve qui accueille les visiteurs, "notre but est de faire découvrir cette richesse aux visiteurs et c'est en ce moment, en été, qu'ils sont le plus nombreux".

Des animations ludiques et gratuites pour petits et grands

Pas moins de 13 animations sont prévues en juillet-août à destination du grand public, toutes gratuites, car la réserve appartient au Conseil départemental de la Creuse, qui veut rendre le site accessibles au plus grand nombre. Des activités ludiques pour les petits et les grands : découverte des oiseaux, des batraciens, des insectes, de la flore, initiation à la photo nature, etc.

Une animation qui a du succès cet été : les détectives naturalistes en herbe pour les enfants de 6 à 10 ans. Le but est d'identifier un mystérieux animal mystère dont on cherche les traces dans la réserve... Empreintes sur le sol, crottes, écoute de cris enregistrés. L'enquête permet d'identifier un petit mammifère friand de poissons et qui vit dans le lit des rivières.

Pour vous renseigner, contactez directement la maison de la réserve au 05 55 82 84 55 ou bien le site Internet de l'étang des Landes.