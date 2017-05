L'étang Fouché d'Arnay-le-Duc décroche le label Pavillon bleu

Le pavillon bleu flotte à nouveau sur l'étang Fouché à Arnay-le-Duc, en Côte-d'Or. Une distinction qui récompense les efforts des communes en matière de bonne gestion de l'environnement, des déchets et de l'eau.

Le drapeau bleu flotte fièrement sur la base de loisirs de l'étang Fouché à Arnay-le-Duc, en Côte-d'Or. Ce n'est pas une première -la commune a décroché le label pavillon bleu quatre années de suite, de 2004 à 2008- mais c'est une belle satisfaction pour Arnay-le-Duc. La mairie a travaillé dur pour obtenir cette labellisation abandonnée en 2008 par l'ancienne municipalité, pour raison d'économies.

Jean-Michel Legendre responsable des services techniques pose avec le fameux pavillon bleu © Radio France - Thomas Nougaillon

Un travail de longue haleine

Mais pour obtenir ce pavillon bleu, cela n'a pas été de tout repos. Il a fallu remplir un dossier et ne pas perdre patience après quatre mois de démarches. Il s'agissait par exemple de fournir à l'association Pavillon bleu des renseignements très précis concernant le traitement des boues de la station d'épuration de la commune ou encore fournir les relevés de qualité des eaux de l'étang Fouché en période estivale sur les trois dernières années. La mairie a également du établir et faire passer une carte détaillée sur laquelle devait obligatoirement figurer un point d'eau potable à destination des estivants, les points de surveillance de la baignade ou encore l'emplacement exact du poste de secours. Sans compter les aménagements qui ont été réalisés pour faire un peu plus pencher la balance en faveur de la candidature d'Arnay-le-Duc.

Plus de 10.000 euros investis

C'est ainsi que la mairie a par exemple créé un ponton pour amarrer les bateaux pédaliers et les planches de paddles. Elle a par ailleurs investi une somme colossale -pour un petit village de guère plus de 1.500 habitants- de plus 10.000 euros pour installer un système d'oxygénation de l'eau destiné à lutter contre la prolifération des algues et la turbidité. "C'est le même système qui a été installé au lac Kir de Dijon, mais la commune d'Arnay l'avait fait avant", se félicite Jean-Jacques Joly, adjoint au maire en charge du cadre de vie.

Un enjeu touristique

Il faut dire que cet étang est un enjeu touristique important dans ce coin de Côte-d'Or. Chaque année, avec le camping attenant, ce sont des milliers de baigneurs qui viennent s'installer sur sa grande plage de sable. Avec le retour de ce pavillon bleu, la mairie espère attirer un peu plus de monde encore. C'est le pari fait par la mairie même si ce label coûte cher. La cotisation payée annuellement à l'association Pavillon bleu n'est pas anodine pour un petit village comme celui d'Arnay-le-Duc puisque pour les communes de moins de 3.000 habitants elle s'élève à 800 euros. L'association Pavillon bleu a prévu de rendre visite chaque année aux responsables de la base de loisirs pour vérifier si tous les critères sont réunis pour qu'Arnay-le-Duc conserve son joli drapeau. Des visites, prévues à l'avance, il ne s'agit donc pas de visites à l'improviste.

Chantal et Robert des habitués de l'étang Fouché © Radio France - Thomas Nougaillon

Une 32e édition qui a retenu 173 communes lauréates en France. Cela représente au total 390 plages et 102 ports de plaisance.