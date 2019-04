L'Etat accepte de remonter le barrage de Civray-de-Touraine pour sauvegarder le Château de Chenonceau

A cause de la sécheresse, le niveau du Cher anormalement bas pouvait mettre en danger certaines fondations en bois du Château de Chenonceau. Finalement, l'Etat vient d'accepter de relever exceptionnellement le barrage à aiguilles de Civray-de-Touraine pour remonter le niveau d'eau du Cher.

D'ici ce soir, le niveau du Cher sera un mètre plus haut sous les arches de Chenonceau ( photo d'illustration )

Indre-et-Loire, France

Le Château de Chenonceau pourra garder ses pieds dans l'eau. Réclamé depuis des jours, le barrage à aiguilles de Civray-de-Touraine sera remonté d'ici ce jeudi soir. La préfète d'Indre et Loire vient de signer un arrêté dérogatoire en ce sens.

Conséquence immédiate, le niveau du Cher, exceptionnellement bas pour un mois d'avril, va pouvoir remonter d'un bon mètre en amont du barrage jusqu'à l'écluse de Chisseaux et donc également sous le Château de Chenonceau. Une décision dérogatoire et exceptionnelle pour ne pas risquer de fragiliser l'édifice, premier site touristique du département avec plus de 900 000 visiteurs chaque année. Un château dont certaines fondations reposent sur des pieux en bois qui ont besoin de rester sous l'eau.