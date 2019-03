L'état autorise l'exploitation hydro-électrique du barrage de Buxeuil-Descartes en limite de la Vienne

Buxeuil, France

Le barrage de Buxeuil-Descartes va pouvoir produire de l'électricité. Cela faisait partie des pistes envisagées pour répondre aux enjeux nationaux en matière de transition écologique. C'est désormais une réalité ! Les préfètes de la Vienne et d'Indre-et-Loire ont choisi deux sociétés pour exploiter le site : Enercvl et Hydrocop. Le groupement a décroché le droit d'occuper l'espace public fluvial de la Creuse pendant 40 ans. En échange, il s'est engagé à respecter les règles de continuité écologique. Le barrage, installé entre la Vienne et l'Indre-et-Loire est situé sur un point stratégique pour la migration des saumons, de l’alose, de la lamproie et de l’anguille. Pas question d'entraver leur cheminement.

Il faut savoir qu'il y avait cinq candidats sur les rangs pour la gestion hydroélectrique de ce site. C'est un jury interdépartemental qui a choisi le groupement gagnant en tenant compte de quatre critères : la qualité environnementale du projet et le respect des obligations en matière de continuité écologique, la qualité technique des ouvrages, l’aptitude de l’occupant à gérer de façon optimale les équipements et la solidité économique et financière du porteur de projet.