Dans les Deux-Sèvres, 14 communes viennent d'obtenir leur classement en état de catastrophe naturelle. Des communes victimes des inondations et coulées de boue de juin dernier. Les sinistrés ont désormais dix jours pour déposer leurs dossiers d'indemnisations auprès de leurs assureurs.

Deux-Sèvres, France

Dans les Deux-Sèvres, 14 communes viennent d'être classées en état de catastrophe naturelle. L’arrêté du 23 juillet 2018 vient d'être publié dans le journal officiel du 15 août . Des communes touchées par des inondations et coulées de boue suite aux violentes pluies des 3, 5 et 11 juin derniers. Sont concernées les communes de Saint-Varent, La Chapelle-Bertrand, Châtillon-sur-Thouet, La Ferrière-en-Parthenay, Parthenay, La Peyratte. Mais aussi Airvault, Boismé, Bressuire. Ou encore Argentonnay, Bressuire, Irais, Saint-Généroux, et Sainte-Verge.