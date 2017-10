L'état de sécheresse climatique sévère perdure dans l'Hérault

Malgré les pluies de ce samedi, l'état de sécheresse perdure dans l'Hérault. Septembre a été le 6ème mois consécutif avec des quantités bien inférieures aux normales.

Les pluies attendues sont arrivées ce samedi après midi. Par chance elles auront été généralisées sur tout le département et durables durant 4 ou 5 heures.

Malheureusement elles n'auront apporté qu'un répit passager sur le front de la sécheresse, puisque les quantités furent très faibles comme prévu, de l'ordre de 3 à 6 mm quasiment partout, à peine un peu plus du Minervois à Agde (dont région de Béziers), avec 5 à 10 mm.

Et il n'y a quasiment plus d'autres pluies envisagées cette semaine hormis quelques gouttes ça et là lundi en fin de journée.

Le mois de septembre aura été donc très sec avec un déficit pluviométrique de 70 à 85 %, le cumul du mois en plaine n'ayant pas dépassé 10 à 15 mm seulement.

Etat de sécheresse et restrictions d'usage de l'eau

Ce qui en fait le 6° mois consécutif, depuis avril, avec des quantités bien inférieures aux normales. L'état de sécheresse climatique (manque de précipitations) perdure donc de manière sévère sur le département.

Des restrictions d'usage de l'eau sont toujours en cours. Impossible de laver sa voiture à la maison ou d'arroser le jardin. Encore moins de pomper dans les cours d'eau en aval de l'Orb, en amont de l'Hérault, le Lez et la Mosson.