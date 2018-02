Sigloy, France

Le point de départ de ces travaux, c’est un rapport d’expertises qui date maintenant de 2012 et qui a conclu à des zones de fragilité dans les digues du Val d’Orléans voire même à certaines anomalies. Il aura fallu attendre cinq ans pour qu’Etat et collectivités locales s’entendent sur le financement. 18 millions d’euros de travaux, un peu plus de 12 à la charge de l’Etat (1,2 pour le département, 1,4 pour Orléans Métropole, 400 000 euros pour la Région Centre Val de Loire, 93 000 euros pour la communauté des communes des Loges et 8 000 euros pour celle du Val de Sully). Il y a 43 kilomètres de digues dans le Val d’Orléans sur les 150 que compte le département du Loiret.

Hauteurs des digues du Val d'Orléans au fil du temps © Radio France - Christophe Dupuy

Un mur enfoui au milieu de la digue.

Ces travaux consistent à créer des écrans étanches au milieu des digues. Édifiées pour la plupart au XVIème siècle, les digues ont été au fil du temps surélevées. Des élévations successives qui n’ont pas empêché la Loire de déborder. A partir des années 1960/1970 on a procédé alors à des renforcements au pied de la levée avec souvent de l’argile côté Val, de la roche côté fleuve. Aujourd’hui ces édifices naturels n’étant plus extensibles du fait d'un habitat proche, on va creuser au milieu de la digue pour y enfouir un mur en béton.

20 mètres à l'heure.

L'engin utilisé par le Groupe Vinci déverse du ciment et de l'eau en même temps qu'il creuse la crête de la digue. La machine avance à 20 mètres à l'heure. Le mur enfoui peut aller par endroit jusqu'à 7 mètres de profondeur. Le but est d'éviter l'érosion de la digue, l'apparition de "renards hydrauliques". A Sigloy, l'opération est menée sur un peu plus de 3 kilomètres. Plusieurs opérations du même type seront menées le long des 43 kilomètres de digues que compte le Val d’Orléans. La prochaine à Saint Pryvé Saint Mesmin, fin des travaux en 2020.

Protection suffisante?.

C’est LA question. Certain spécialistes diront que non et que ces ouvrages réhabilités à grand renfort de millions d’euros ne résisteraient pas à des crues aussi fortes que celles que le XIXème siècle a pu connaitre.

Hauteur des crues du XIXème siècle sur les quais de Loire à Orléans. © Radio France - Christophe Dupuy

L'objectif serait plutôt que la Loire retrouve son lit d'origine. Difficile sans réelle volonté politique quand on sait ce que représente aujourd'hui cette partie du Bassin de la Loire. 65 000 personnes vivent dans le Val d’Orléans, 1 820 entreprises et 9 600 emplois sont concernés.