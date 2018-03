Le préfet de Vaucluse va engager un million d'euros sur trois ans pour aider les communes desservies par le syndicat d'eau potable et d’Assainissement de Sault (SIAEPA). Le réseau est vétuste, plus de 50% de l’eau avant qu’elle n’arrive à destination.

Sault, France

C’est une excellente nouvelle pour le Maire de Sault Claude Labro, l’Etat va financer à hauteur de un million d’euros, les travaux du réseau d’eau potable et d’assainissement de SAULT (SIAEP). Un réseau ancien, très dégradé, qui dessert six communes et 2.000 abonnés (environ 3.400 habitants).

Une somme qui permettra d’améliorer le rendement du syndicat rural, qui est de 54%. Ça veut dire que presque la moitié de l’eau disparaît avant d’arriver chez l’habitant.

L’Etat propose alors de changer huit kilomètres de tuyaux sur les 270 que compte le réseau. Une somme qui permettra aussi aux communes d'effectuer d’autres travaux sans creuser encore plus leurs dettes.

Les fontaines de la commune de Sault ne fonctionnent plus © Radio France - Nina Valette

La première tranche des travaux débutera en mai et durera jusqu’à 2020.

En attendant ?

Les travaux vont prendre du temps, et les réserves d’eaux sont justes cette année. Le maire de Sault demande donc un effort à ses administrés : « L’été, il y a beaucoup plus de monde sur le plateau donc forcément, les gens consomment plus. Alors je demande à arrêter les arroseurs automatiques, je sollicite aussi les agriculteurs dans les distilleries pour qu’ils travaillent davantage le soir et puis je demande un peu de bon sens. Comme ne pas remplir sa piscine en plein mois de juillet ».

Le SIAEPA cherche aussi une nouvelle interconnexion du coté de Saint Saturnin d’Apt ou Carpentras afin de remplir les réserves et de passer l’été plus sereinement.