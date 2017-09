L'été 2017 a été le troisième plus chaud jamais mesuré en Indre-et-Loire

Avec une température moyenne de 20,7 degrés entre le 1er juin et le 31 août, l'été 2017 a été le troisième plus chaud depuis que Météo France pratique des relevés en Indre-et-Loire. La météo maussade entre le 20 juillet et le 20 août laisse pourtant à beaucoup l'impression d'un été pourri.

Comme beaucoup d'entre nous, vous avez peut-être l'impression d'avoir vécu un été avec une météo pourrie, en Touraine...et bien c'est une fausse impression, au moins d'un point de vue statistique. Météo France, à Parçay-Meslay, a compilé ses données pour tirer le bilan de la période comprise entre le 1er juin et le 31 août. Résultat : l'été 2017 a été un des trois plus chauds jamais mesurés à Tours.

Une moyenne tirée vers le haut par la canicule de la fin juin

En moyenne, il a fait 20,7 degrés. C'est presque deux degrés au-dessus de la normale. Depuis le début des mesures, en 1965, seuls les étés 2003 et 1976 ont été plus chauds. Attention, on parle bien d'une moyenne, et cette moyenne est tirée vers le haut par la canicule de fin juin, ou on a frôlé les 40 à l'ombre certains jours.

Le paradoxe, c'est que c'est du 20 juillet au 20 août, autrement dit, au moment où il y avait le plus de gens en vacances, et au moment où il aurait du faire le plus chaud, que le ciel est tombé sur la tête des tourangeaux : c'est pour ça que beaucoup gardent l'impression d'un été pourri.

Une météo exceptionnellement maussade du 20 juillet au 20 août

Pendant ces 5 semaines, on a eu de la grisaille, des orages, de la pluie et beaucoup trop de fraîcheur : pas plus de 17 ou 18 degrés certains jours, et des températures maximales souvent 4 à 6 degrés en-dessous de la normale. Vous pouvez ajoutez à ça une cinquantaine d'heures de soleil en moins que d'habitude, sur les mois de juillet et aout.

Une consolation, tout de même : les pluies régulières ont permis de ne pas aggraver la sécheresse constatée au printemps.