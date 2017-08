"L'été 2017 se situe entre la deuxième et la troisième place des étés les plus chauds en Isère"

Il a compilé les dernières données météorologiques et consulté les archives : pour Serge Taboulot, le directeur du centre Météo France de Saint-Martin-d'Hères, les températures observées cet été en Isère atteigent un niveau record. 2017 est sur le podium des étés les plus chauds.

Derrière 2003 mais devant 2015 : on s'en doutait un peu, l'été que nous venons de vivre est l'un des plus chauds jamais observés en Isère. Serge Taboulot, le directeur de Météo France Saint-Martin-d'Hères l'a confirmé ce matin à 7h20 dans le Coup de fil de l'actu sur France Bleu Isère.

Notre été se situe entre la 2ème et la 3ème place des étés les plus chauds jamais observés en Isère. Le record toutes catégories est loin d'être battu, c'est l'été 2003, tout le monde s'en souvient. Mais derrière, si on prend les températures maximales, on est à égalité avec l'été 1994, mais on est assez loin devant l'été 2015 où déjà les conséquences sur la nature avaient été très importantes.