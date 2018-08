Selon Météo France, il a fait 1 à 2 degrés de plus que les normales saisonnières dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la côte d'Azur et le littoral Est varois.

Aix-en-Provence, France

2018 aura été le deuxième été le plus chaud en France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur selon Météo France. Après la canicule de 2003, les températures les plus élevées ont été enregistrées en juillet et août dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la côte d'Azur et le littoral Est varois.

+ 1,9 degrés à Marignane

Les températures moyennes ont été supérieures à la normale de 1 à 2 degrés explique Météo France à Aix-en-Provence. A la station météo de Marignane, on a relevé une température moyenne de 25,6 degrés soit 1,9 degrés de plus que les normales saisonnières.

+ 1,6 degrés à Toulon

A Toulon, Météo France a relevé une moyenne de 25,3 degrés contre 23,7 en moyenne (+1,6 degrés). Il s'agit de la troisième température la plus élevée enregistrée après la canicule de 2003 et l'été 2015. A la station météo de Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence), Météo France a relevé le septième été le plus chaud. A Embrun, il s'agit du cinquième été.

Un été caniculaire

Un été 2018 marqué par une canicule intense de plus de quinze jours dans les Bouches-du-Rhône, d'une dizaine de jours dans le Var et de huit jours dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. C'est entre le 30 juillet et le 5 août que l'épisode caniculaire a été le plus intense.