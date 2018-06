C'est le retour des beaux jours et de la chaleur. Un moment que beaucoup d'entre nous attendaient avec impatience, mais nous ne sommes pas les seuls. Les guêpes et autres frelons en profitent aussi pour revenir. Que faire pour s'en débarrasser? Voici les conseils des pompiers.

Qu'il est bon de profiter du retour du soleil pour être enfin dehors. Mais le paradis du jardin peut vite virer à l'enfer lorsque des guêpes ou des frelons l'ont aussi choisi pour installer un nid. Quelles sont les bons comportements à adopter ? Faut-il faire appel aux pompiers ? Combien cela coûte et pourquoi est-ce payant. Voici les réponses du Lieutenant-Colonel Olivier Roy, chargé de la communication au SDIS 21.

nid de frelons © Maxppp - Sylvestre

Les bons réflexes à adopter

La première chose, c'est qu'il faut tout d'abord se mettre en sécurité et ne pas s'approcher trop près des insectes quel qu'ils soient pour éviter tout risque de piqûre. La deuxième chose à faire, c'est non pas d'appeler les sapeurs pompiers, mais une société de désinsectisation.

A partir de quel moment peut-on appeler les secours ?

Normalement, les sapeurs pompiers n'interviennent que lorsque les personnes n'ont pas réussi à trouver des sociétés de désinsectisation, ou alors parce que le nid est en hauteur et qu'il nécessite des moyens élévateurs particuliers, tels qu'une grande échelle. Ce sont des moyens dont ne disposent pas forcément les sociétés privées. A ce moment là, les sapeurs pompiers peuvent intervenir, mais pour le coup, ce sera payant.

Les tarifs

Si les pompiers interviennent simplement pour la destruction du nid sans avoir besoin de la grande échelle, ça coûte 110 euros, et avec la grande échelle, c'est 140 euros. A noter que la facturation n'intervient pas immédiatement. Les personnes qui ont sollicité les secours doivent remplir un accord préalable de paiement, la facture arrive ultérieurement. A noter également que ces tarifs ne concernent que ce type d'interventions en Côte-d'Or, les prix varient en effet d'un département à un autre.

#Prévention 🐝 En ce début d'été, les sapeurs-#pompiers de #CotedOr vous expliquent les modalités de destruction de nids de #guêpes, de #frelons ou d'#abeilles.

Les soldats du feu n’interviennent qu’en situation d’urgence ! pic.twitter.com/bAhlvmZvMs — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) June 20, 2018

Pourquoi est-ce payant ?

Ces interventions sont devenues payantes pour deux raisons. Beaucoup d'entre elles n'étaient que des interventions de confort et non pas d'urgence donc elles ne rentraient pas dans le cadre des missions des sapeurs pompiers. Détruire un nid de guêpes qui se trouve dans un arbre au fond du jardin n'a rien d'une mission d'urgence, or elles représentaient la plus part de ce type d'interventions. La deuxième raison, c'est qu'il existe des sociétés privées dont c'est la spécialité et le métier, ce qui représentaient pour elles, une sorte de concurrence déloyale.

Retrouver l'interview du Lieutenant-Colonel Olivier Roy ce mercredi 27 juin sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12.