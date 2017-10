L'été joue les prolongations à St-Guilhem-le-Désert

Si les conditions climatiques qui règnent sur le sud de la France en inquiètent certains, notamment ceux pour qui il n'a pas assez plu, elles peuvent aussi faire le bonheur d'autres. A St-Guilhem-le-Désert, le soleil continue de briller. Les touristes ont le sourire. Les commerçants un peu moins.

L'été joue les prolongations dans le sud de la France. Tous les records de douceur et de chaleur ont été battus au mois d'octobre. Et logiquement, on peut donc penser que cela fait le plus grand bonheur des professionnel du tourisme.

Des américains, des néo-zélandais, des australiens....

A St-Guilhem-le-Désert, l'un des villages les plus fréquentés de l'Hérault, la fréquentation est effectivement exceptionnelle pour des vacances de la Toussaint. Bruno Bergamasco, guide conférencier à l'office du tourisme, constate la différence avec les autres années. "On croise beaucoup de touristes étrangers. Des américains, des allemands et aussi beaucoup d'espagnols. J'ai même croisé ce matin des gens qui venaient de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou de Tahiti. On a énormément de monde. Ce sont vraiment des vacances exceptionnelles".

On a énormément de monde, mais les gens regardent à la dépense

Du coup, grâce au beau temps qui persiste, beaucoup de commerçants ont décidé eux aussi de faire durer la saison. Certaines boutiques, habituellement fermées à cette période de l'année, ont rouvert pour l'occasion, espérant ainsi profiter des conditions climatiques. Mais côté chiffre d'affaire, les propos sont beaucoup plus mesurés. "C'est vrai, il est fait très beau et c'est très agréable" reconnait Véronique, propriétaire d'un magasin de vêtements sur la place principale du village, "mais on ne travaille pas super bien. On a énormément de monde, mais les gens regardent à la dépense. Le beau temps ne fait pas tout..."

Soleil, douceur, terrasses quasiment remplies. On se croirait encore en été © Radio France - Guillaume Roulland

Quoi que l'on fasse, la Toussaint, même avec le beau temps, restera toujours coincée entre l'été, et Noël. Deux périodes ou l'on dépense beaucoup. Il y a donc forcément un peu moins d'argent pour les chrysanthèmes et le reste.

