L'été, la saison des travaux dans les grandes villes d'Aix en Provence à Marseille.

A Marseille, deux grands chantiers mobilisent durant l'été les ouvriers. La Canebière et son projet de piétonnisation mais aussi la place Jean Jaurès qui fait l'objet depuis plus d'un an, d'un bras de fer entre les riverains et la mairie.