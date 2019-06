L'été prend ses quartiers au bord des lacs des Pays de Savoie

Ça y est ! Le thermomètre flirte avec les 29°, il est temps de sortir maillots, sandales, et crème solaire. Au bord du lac du Bourget, les amateurs de baignade et de farniente étaient à leur affaire pour ce premier week-end estival.

Le Bourget-du-Lac, France

Les premiers amateurs de détente ont profité des rives du lac encore calmes en ce début juin et surtout pour ce premier week-end estival, du bonheur de tremper les doigts de pied dans l'eau.

Les restaurants et brasseries sont ravis. Après un mois de mai difficile, cette fois la saison est lancée. Les terrasses étaient prises d'assaut ce week-end.

Sur le site des Mottets à Viviers-du-lac, les enfants jouent sur les pelouses, les vélos filent sur la piste vers Aix et quand on s'approche de la berge, près des roseaux, la couverture est déjà dépliée sur l'herbe, la glacière n'est pas loin. Alors quel est le programme ? Eh bien, tout simplement : "rien ! ne rien faire !". C'est le premier pique-nique et "il donne l'ambiance pour l'été !"

