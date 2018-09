Indre et Loire

La Touraine fête "avec humilité" l'arrivée de l'automne, c'est ce dimanche qu'on enterre l'été 2018, l'occasion d'en tirer le bilan avec Météo France. Les trois mois d'été, juillet, août et septembre, ont été marqués par une chaleur intensive et une sécheresse importante avec seulement 5 jours de fortes précipitations début juillet. Mais l'évènement exceptionnel, c'est le nombre cumulés de journées chaudes c'est-à-dire au dessus de 25 degrés. Il y en a rarement eu autant dans l'histoire de la Touraine.

Au bilan de la météo de l'été, le mois de juillet a été l'un des plus chauds de l'histoire en Indre et Loire depuis que les mesures de Météo France existent, c'est-à-dire depuis les années 60 C'est même le 2ème mois de juillet le plus chaud après 2016. Météo France ajoute donc à ce bilan un record: celui du nombre de jours au dessus de 25 degrés.

Record du nombre de jours chauds à plus de 25 degrés en Indre et Loire

Au cours de ces trois mois d'été en Touraine, le nombre de jours où les températures ont dépassé les 25 degrés a été exceptionnel: on a compté 60 jours à plus de 25, et ponctuellement dans l'agglomération de Tours on a atteint la barre des 65 jours, avec des pointes à 70 jours à Joué-les-Tours. Et ce n'est pas fini car en septembre Météo France prévoit de 6 à 8 jours chauds à très chauds ce qui va s'ajouter au bilan exceptionnel de l'été. Ces records sur trois mois se retrouvent sur le seul mois de juillet, à Tours par exemple, il y a eu 29 jours à plus de 25 degrés, imaginez 29 jours sur 31, c'est du jamais vu.

Et augmentation du nombre de journées très chaudes à plus de 30 degrés

Si maintenant on prend en compte les journées à plus de 30 degrés, on en est à 22 journées à Tours et 30 à Chinon ce qui est le double de la normale. Daniel Vendramini, le responsable de la station de Parçay-Melay, conclue que cette tendance à la multiplication des journées chaudes se retrouvera au cours des prochaines années.