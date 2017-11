Gestion des déchets : l'Europe ne recycle pas assez

Du 18 au 26 novembre 2017, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets, dédiée à ce thème: "réutiliser et réparer". Trois consommateurs sur quatre aimeraient réparer leurs équipements plutôt qu'en racheter de nouveau. Mais renoncent, car les réparations coûtent trop cher.

44% des appareils électroniques sont jetés dès la première panne. En Allemagne et en Pologne, un réparateur télé sur sept a fermé boutique en deux ans. Aux Pays-Bas, 2.000 emplois ont disparu dans le secteur de la réparation en sept ans.

Jusqu'au 26 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. "Réutiliser et réparer", c'est le thème de cette édition 2017. Selon un sondage Eurobaromètre, trois consommateurs sur quatre préféreraient réparer leurs équipements plutôt qu'en racheter de nouveau. Et renoncent, car les réparations coûtent trop cher. Par ailleurs, nous changeons de téléphone chaque année, ou tous les deux ans, même s'il fonctionne toujours. Et nous remplaçons notre ordinateur tous les trois, quatre ans.

Réparer son grille-pain au lieu de le jeter?

Le Parlement européen, qui a compilé ces données, veut inciter les fabricants à construire des appareils solides, aisés à rénover. Il a voté en juillet dernier une résolution contre l'obsolescence programmée. Les eurodéputés réclament des pièces de rechange bon marché, faciles à remplacer ainsi que des campagnes en faveur du troc ou du commerce de l'occasion. Les consommateurs sont sur la même longueur d'ondes: on trouve en ligne toutes sortes de conseils pour retaper soi-même ses équipements. Il existe aussi de plus en plus d'ateliers pour bricoler son vélo ou son grille-pain.

à lire aussi Vos idées sur l'économie circulaire sont attendues sur une plateforme collaborative

Le Parlement européen défend aussi "l'économie circulaire", c'est-à-dire la réutilisation d'objets ou de matériaux qui ne servent plus. Il veut que l'on recycle 70% des déchets ménagers d'ici 2030. On n'y est pas encore. Il y a quelques bons élèves, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Suède, qui recyclent plus de la moitié de leurs déchets ménagers.

Recyclage des piles, des plastiques, du papier, durée de vie plus longue pour les petits appareils, l'Europe essaie de faire évoluer les pratiques. L'Allemagne valorise tous ses vieux plastiques, ils ne sont plus admis en décharge depuis 2005. Même les bouteilles d'eau minérale sont consignées.

Le taux de recyclage des emballages en Europe - @eurostat

Les Belges sont les champions du tri des emballages, ils en traitent 80%. 40% seulement pour les Maltais, qui ont encore de gros progrès à faire. Trier, c'est indéniablement un phénomène culturel. Les Maltais, les Roumains, les Croates, les Lettons, les Grecs, les Chypriotes, sont de gros adeptes de la mise en décharge. L'an dernier, la Cour de Justice de l'Union européenne a infligé une amende de 10 millions d'euros à la Grèce, qui accuse un énorme retard dans ce domaine. Chypre se lance enfin dans le tri, sur ses sites les plus touristiques.

Les écolabels attribués dans l'Union européenne - @ecolabel

Depuis 25 ans, il existe dans l'UE un "écolabel". C'est en France qu'on en délivre le plus, près de 500 à ce jour, devant l'Italie (350) et l'Allemagne.