L'Europe transpire, et s'adapte à la canicule

L'épisode de canicule et de pollution à l'ozone qui sévit actuellement en France touche une bonne partie de l'Europe, et oblige les pays à s'adapter pour protéger les personnes les plus fragiles, même s'ils ne disposent pas toujours des moyens nécessaires.

La vague de chaleur qui balaye actuellement l'Europe et tout l'hémisphère Nord est exceptionnelle par son ampleur et sa durée même si on est loin de la canicule de 2003. Elle est surtout précoce. Avant de toucher la France, la Belgique ou l'Allemagne, puis de s'étendre à la Hongrie ou la Bulgarie, elle a aggravé la sécheresse en Espagne et au Portugal, contribuant à ces feux de forêt meurtriers. Des incendies ravagent également la Sibérie, alors qu'aux Etats-Unis des vols ont été annulés, l'air chaud, plus épais, réduit l'efficacité des moteurs , en particulier pendant les phases de décollage.

De nombreux pays ont déclenché leurs plans canicules

Pour certains, ils sont déjà bien rôdés, comme en France ou en Allemagne: mobilisation autour des personnes âgées et des jeunes enfants, distribution d'eau aux sans abris, restriction de la circulation automobile pour réduire la pollution, notamment à l'ozone. A Bruxelles de nombreuses fontaines ont été réactivées. Des écoles en Allemagne ont arrêté les cours à la mi-journée, grâce au "Hitzefrei", prévu par le système éducatif pour protéger la santé des élèves lorsqu'il fait trop chaud en les dispensant de cours. Le "Hitzefrei" existe aussi dans le droit du travail mais est rarement appliqué dans les entreprises. C'est le cas aussi en Italie où les employés peuvent refuser de travailler si la température est trop élevée... ou trop basse, sur leur lieu de travail.

Parmi les mesures préconisées: le fait d'équiper les crèches ou les maisons de retraites de pièces réfrigérées

C'est une décision qui relève des Etats membres. Or les restrictions budgétaires liées à la crise ne permettent pas toujours de financer des investissements coûteux, surtout dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, victimes de la chaleur mais aussi de l'austérité. D'où les recommandations qui consistent à conseiller aux personnes fragiles de se rendre dans les bâtiments administratifs climatisés, les cinémas, les centres commerciaux. Torture supplémentaire lorsqu'on n'a pas les moyens d'acheter. En Espagne, après l'hospitalisation de plusieurs collégiens victimes d'un coup de chaud près de Madrid, des dizaines de leurs camarades ont été transférés dans un funérarium doté d'air conditionné pour être mis au frais.

