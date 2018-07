Hérault, France

La préfecture de l'Hérault déclenche le niveau 1 de l'alerte pollution à l'ozone. Le niveau d'alerte n'en est qu'au stade des recommandations, mais la situation pourrait évoluer dans les prochains jours en fonction de la météo et de la circulation routière. "Ces dépassements sont dus à une concentration d'ozone trop importante, un polluant qui vient principalement de la circulation routière", explique Dominique Tilak, directrice d'Atmo Occitanie, organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Sous l'effet de la chaleur et du soleil, l'oxyde d'azote se transforme en ozone.

Limiter ses déplacements en voiture pour éviter d'aggraver la situation

Jusqu'à samedi, la préfecture recommande donc de limiter ses déplacements en voiture, de rouler plus doucement, et de privilégier les transports en commun.

En attendant que les niveaux de pollution reviennent à la normale, il est recommandé d'éviter les activités sportives intensives (notamment en extérieur), de limiter l'exposition aux produits irritants (type tabac, peinture, solvants...), et enfin, de suivre strictement les traitements médicaux prescrits. En cas de gêne respiratoire, n'hésitez pas à vous rendre chez un médecin

Des conseils applicables à tous, et plus particulièrement aux enfants de moins de 12 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes asthmatiques, allergiques, insuffisantes respiratoires ou cardiaques.

Dans le cas d'une aggravation de la situation, des mesures plus restrictives pourraient être prises. "Nous allons être attentifs aux prévisions météo du week-end, ainsi qu'aux prévisions du trafic routier, pour prévoir au mieux l'évolution de la qualité de l'air", explique Dominique Tilak. Rappelons que le week-end prochain sera le premier gros week-end de chassé-croisé sur les routes. Le niveau de pollution risque donc de repartir à la hausse.