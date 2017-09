L' Hérault subit sa 9ième sécheresse en 14 ans

Nombreux sont ceux qui scrutent le ciel chaque jour dans l'espoir de voir tomber quelques gouttes au dessus de l'Hérault. Force est de constater que le département est en pleine sécheresse.

C'est donc un nouvel été très sec que le département de l'Hérault subit. Il n'a pas plu ou presque depuis le mois d'avril ! Ajoutez à cela des températures élevées tout l'été et du vent, vous avez tous les ingrédients de la sécheresse.

C'est surtout l'Ouest du département qui est concerné. Les petits cours d'eau comme le Jaur ou le Vernazobres ont des débits historiquement bas. Certains sont même en "à-sec". En clair, ils ne peuvent pas fournir en eau des cours d'eau plus importants comme l'Orb ou l' Hérault. Ce déficit devient structurel depuis quelques années. Le phénomène est d'autant plus marqué ici où la population explose en été : 1 million de personnes supplémentaires. Elles arrivent en plus au moment où les milieux sont les plus fragiles.

En 14 ans, l'Hérault a subi 9 sécheresses. Il n'y a que 2013 qui n'a pas fait l'objet d'un dispositif sécheresse. D'après Eric Mutin, de la DDTM (Direction des Territoires et de la Mer) : " ce n' est pas normal, Il y a quelque chose qui se passe"

Les conséquences de cette sécheresse, c'est la disparition de certaines espèces. Le milieu aquatique n'arrive plus à faire face. Si ces épisodes très secs se généralisent, "la chaîne alimentaire peut se rompre. On a une dégradation irréversible" .

Les sols devenus compacts à cause de la sécheresse, peut-on alors craindre alors des inondations ou d'importants ruissellements s'il se met à pleuvoir abondamment ? Le sol risque en effet ne pas pouvoir absorber l'eau tout de suite mais ces pluies devraient avoir un impact plutôt positif. Elles permettront de remplir à nouveau les cours d'eau, comme des cuvettes vides.