L'Hérault en vigilance orange aux orages

Météo France a placé 22 départements en vigilance orange en prévision des orages attendus ce dimanche. Dans l'Hérault, il est recommandé d'éviter les déplacements dans la soirée en raison des vents forts qui vont balayer le département d'ouest en est.

Avis de vents forts sur l'Hérault, placé en vigilance orange ce dimanche, de 14h00 à à 23h00, en raison des orages attendus. 21 autres départements du quart sud-ouest sont concernés.

Météo France met en garde contre les pluies, accompagnées de fortes rafales de vent annoncées au-delà des 100 km/h . Le gros de la perturbation est attendu à partir de 18h. Elle arrivera par le biterrois et s'évacuera dans la soirée par l'est.

Le risque principal c'est le vent insiste Météo France. "On est un département entre le mistral et la tramontane et les vents forts sont très rares, explique Noël Mas, prévisionniste. On n'a pas l'habitude de ce type de phénomène donc il va falloir faire attention. Il faut éviter de circuler au moment du passage orageux, ou encore mettre à l'abri le matériel qui pourrait être emporté".

22 départements en vigilance orange: Ariège, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne et Haute-Vienne.