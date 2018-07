L'Hérault en vigilance orange aux orages à partir de 16h

Par Pascale Viktory, France Bleu Hérault

Météo France place l'Hérault en vigilance orange aux orages à partir de 16h et jusqu'à minuit. Le plus gros de l'épisode est attendu en début de soirée et devrait s'évacuer rapidement par l'Est.