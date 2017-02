L'Hérault placé en vigilance orange au vent violent

L'Hérault est placé ce dimanche en vigilance orange au vent violent à cause de la tempête "Marcel" qui se déplace vers l'est. Les secteurs de Lodève, Bédarieux, Saint-Pons-de-Thomières et Saint-Chinian sont concernés. Dix autre départements dont l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance.

Météo France place jusqu'à lundi matin le département de l'Hérault en vigilance orange au vent violent. C'est la conséquence du déplacement à l'Est de la tempête Marcel.

Le vent s'est sensiblement renforcé cet après-midi sur le Languedoc et les Pyrénées. On a déjà mesuré ces dernières heures des rafales à 100 km/h sur le Minervois.

Le vent va se renforcer nettement ce samedi soir sur le relief, en particulier les secteurs de Lodève, Bédarieux, Saint-Pons-de-Thomières et Saint-Chinian. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h près du relief et sur les zones littorales ainsi que dans l'arrière-pays héraultais.

11 département en vigilance orange

Au total, 11 départements sont donc en vigilance orange : l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, ainsi que l'Andorre.