Depuis ce jeudi, l'opération "I Love my plage" est lancée par le département des Landes. Durant un mois, trois jeunes vont sillonner 38 plages landaises, de Biscarrosse à Tarnos, et sensibiliser les estivants à la propreté du littoral. Pour comprendre, voici l'histoire d'une bouteille plastique.

Mimizan, France

Heureuse (ou pas), qui comme une bouteille plastique a fait un long voyage ...

C'est l'histoire d'une bouteille en plastique jetée, par exemple, nonchalamment par un festayre des fêtes de la Madeleine à Mont de Marsan dans la rivière la Midouze. Vogue la bouteille plastique de la Midouze à l'Adour, de l'Adour à l'océan. Vogue puis s'échoue sur la plage de Mimizan.

4 à 5 piscines olympique de déchets

Chaque année les équipes du département doivent ramasser 13500 m3 de déchet en tout genre sur les plage landaises . Pour se faire une idée de ce que cela représente, ces déchets rempliraient 3 à 4 piscines olympique. Des déchets qui, pour la plupart viennent s'échouer sur la plage, car en pourcentage, ce ne sont pas les gens installés sur leurs serviettes qui en laissent le plus. Non, la plus grande part, ce sont les activités maritimes, la pêche notamment. 30 à 40% des déchets ramassés sur les plages landaises sont issue de l'activité pêche selon la direction de environnement du département des Landes. Mais les fleuves côtiers jouent également un grand rôle dans l'apport de ces décjhets sur nos plages.

Alors une fois sur la plage ces ordures sont :

- soit ramassées à la main surtout sur les zones sensibles. Par exemple au pied des dunes

- soit par des machines spécialisées. De gros tracteurs qui ratissent le sable ou même creusent plus en profondeur avant de tamiser le tout.

Une usine traite uniquement les déchets de la plage

Les déchets ainsi récupérés, comme notre bouteille en plastique, sont dans un premier temps stockés derrière les dunes puis envoyés à Linxe où une usine de traitement est spécialement prévue. Construite en 2014 uniquement pour trier les déchets des plages landaises.

Certains déchets comme le métal, le verre ou ce qui provient de l'activité pêche sont valorisés, recyclés. Pas la bouteille du festayre de la Madeleine jetée dans la Midouze. Celle-ci, à cause du sable et du sel, ne peux pas être recyclé. La technologie ne le permet pas encore. Elle sera donc soit enfouie en décharge soit récupérée par l'usine de Morcenx de gazéification pour faire de l’électricité, de l’énergie renouvelable.

Tout ce circuit, c'est 1 millions 850 mille euros de coût pour la collectivité chaque année dans les Landes.