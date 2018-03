Difficile à croire, mais c'est bien le printemps ce mardi. C'est ce que dit le calendrier.... Parce que dans les faits on se croirait encore en hiver. D'ailleurs les trois derniers mois ont été pluvieux, froid et gris dans les Landes.

Landes, France

Ce mardi, officiellement le début du printemps, est encore une journée en dessous des normales de saison. Une journée qui ressemble finalement à l'hiver que nous venons de vivre dans les Landes : froid, pluvieux et gris.

Le grand absent de l'hiver aura été le soleil. Dans les Landes, selon Météo France, il s'agit du quatrième hiver le plus gris depuis 27 ans, avec seulement 242 heures d'ensoleillement à Mont-de-Marsan soit dix jours de soleil environ sur 3 mois, décembre, janvier et février. C'est presque quatre jours de soleil en moins, mais on est loin encore de l'hiver 93 qui détient le record avec 201 heures de soleil.

Moins de soleil, forcément ça joue sur notre moral d'autant que les températures ne nous auront pas aidé à nous sentir mieux. En février, le thermomètre sera resté en dessous de 0 entre 10 et 18 jours, au lieu de 4 à 12 jours habituellement. En moyenne le mois dernier, les températures ont été plus basses de 2 à 2.5°C. Même si là non plus on n'a pas battu des records, à Dax c'est quand même le septième mois de février le plus froid depuis 1959. Il faut remonter 25 ans en arrière et même à plus de 30 ans à Dax et à Biscarrosse pour avoir moins de huit degrés après un 15 mars.

Concernant la pluie... Que d'eau ! Il a plu 50 à 70% de plus que la normale détaille Météo France. Cet hiver fait partie des six hivers les plus copieusement arrosés depuis 1959. Par exemple, entre décembre et février, il est tombé 397 millimètres à Mont-de-Marsan (contre 235 habituellement), 511 millimètres à Dax (pour une normale de 321), 303 millimètres à Biscarrosse (contre 233) et 345 millimètres à Créon-d'Armagnac (contre 243 normalement).