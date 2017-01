L’Île-de-France placée en vigilance orange aux vents violents

Météo France a placé l’Île-de-France en vigilance orange aux vents violents. Des rafales entre 100 et 120 km/h sont attendues à partir de 20h ce jeudi soir et jusqu'en milieu de nuit. Une courte tempête qui pourrait provoquer des coupures d'électricité et de téléphone.

Avis de tempête sur l’Île-de-France! Les huit départements franciliens sont placés, ce jeudi, en vigilance orange au vent, à la neige et au verglas. L'alerte concerne au total 53 départements français. La région parisienne va connaître "une forte tempête hivernale de courte durée mais demandant une vigilance particulière" prévient Météo France. Des rafales de vent entre 100 et 120 km/h sont attendues à partir de ce jeudi 20h. Le vent devrait s'atténuer partout dès la seconde partie de nuit mais avec encore des rafales autour de 60 km/h. Météo France annonce un retour à la normal vers 2h du matin ce vendredi.

Risque de coupures d"électricité

Les vents pourraient provoquer des coupures d’électricité et de téléphone. Météo France met aussi en garde contre automobilistes et piétons contre les branches d’arbre qui risquent de se rompre et les objets qui pourraient se retrouver sur la chaussée.