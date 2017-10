L'impact de six mois de sécheresse est très fort dans les Alpes-Maritimes

La récolte des olives, la culture de fleurs, les élevages des moutons souffrent de l'absence de pluies depuis plus de six mois sur la Côte d'Azur. La chambre d'agriculture du département demande la mise en place de nouveaux moyens pour conserver l'eau.

Le soleil brille, les températures restent élevées et pas une goutte d'eau à l'horizon. La sécheresse a fini par s'installer sur les Alpes-Maritimes, un département d'habitude plutôt épargné.

La récolte de fourrage a baissé de 30 à 80% cet été entre le littoral et le moyen pays. Les maraîchers ont perdu 35% de leur production. Les revenus ont baissé d'un tiers en un an.

Les 1.600 agriculteurs, éleveurs, producteurs de fleurs, arboriculteurs, viticulteurs, horticulteurs consomment pourtant peu d'eau (2% de l'eau potable) et rationalisent l'utilisation de l'arrosage depuis plusieurs années.

Il faut créer de nouveaux moyens de conserver l'eau

Il y a des solutions pour aider les agriculteurs selon Jean-Philippe Frère, vice-président de la Chambre d'agriculture. Il annonce sur France Bleu Azur que les représentants du monde agricole comptent demander de nouveaux moyens pour conserver l'eau lors du prochain comité sécheresse fin octobre en préfecture.

Quand il pleut sur le pourtour méditerranéen les quantités sont très importantes et il faut, selon lui, créer des bassins pour capter et retenir l'eau.

Il n'y a pas eu de pluies significatives plus de deux jours depuis plus de six mois sur ce département selon Météo France.

Interview à voir et réécouter ici