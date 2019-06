L'Indre et le Cher en vigilance jaune aux orages et vents violents : prudence dans les heures à venir !

Les services de Météo France ont placé les départements de l'Indre et du Cher en vigilance jaune aux orages et/ou vents violents. Les autorités appellent à la plus grande prudence.

Châteauroux, France

Soyez prudents dans vos déplacements pour les heures à venir : les services de Météo France ont placé une grande partie de la France en "Vigilance Jaune" aux orages et vents violents. C'est notamment le cas pour les départements de l'Indre et du Cher. Sur son compte Twitter, le préfet de l'Indre d'ailleurs appelle à la prudence. Selon Météo France, certaines rarfales de vent pourraient atteindre les 85/90 km/h et accompagnées de fortes averses de pluie ou de grêle

Vigilance jaune jusqu'à 6h ce mercredi matin - Météo France