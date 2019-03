L'Indre et le Cher en vigilance jaune au vent violent dès ce dimanche soir

A partir de ce dimanche 3 mars, 21 heures, le Cher et l'Indre sont tous placés en vigilance jaune au vent violent par Météo France, et ce jusqu'à ce lundi 4 mars, 6 heures du matin.

Indre, France

Météo France a placé le nord et l'ouest du pays en vigilance jaune au vent violent à partir de 21 heures ce dimanche 3 mars, et ce, jusqu'à 6 heures du matin, ce lundi 4 mars. Le Cher et l'Indre font partie des 55 départements concernés.

55 départements sont placés en vigilance jaune au vent violent. - Capture d'écran - Météo France

En cas de vigilance jaune, Météo France préconise de rester attentif "si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux ) sont en effet prévus".

Des rafales de vent jusqu'à 80km/h dans l'Indre comme le Cher

Dans l'Indre, des rafales de vents pourraient atteindre jusqu'à 80 km/h à Tilly, dans le sud-ouest du département ce dimanche soir. Des rafales un peu moins fortes dans le Cher, le maximum devrait être atteint à Aubigny-sur-Nère, dans le nord du département avec 45 km/h. Mais ces rafales devraient gagner en puissance dans la nuit de dimanche à lundi : entre 1 heure et 4 heures du matin, Météo France prévoit des rafales de 80 km/h à Dun-sur-Auron.