L'Indre et le Cher en vigilance orange à la neige et au verglas

Météo France vient de placer l'Indre et le Cher en vigilance orange neige-verglas, ainsi que 19 autres départements, essentiellement dans la région Centre-Val de Loire et l'Ile-de-France, à partir de ce soir minuit et jusqu'à dimanche 15 heures.

21 départements en alerte

L'Aisne, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Yonne sont également concernés par cette alerte.