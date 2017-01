L'Indre-et-Loire n'échappe plus à la neige de pollution comme en région parisienne

Cette neige de pollution était visible hier matin notamment dans le secteur d'Amboise. Les mauvaises conditions climatiques de ces derniers jours (particules fines, températures négatives, air humide) expliquent l'apparition de ce phénomène qui jusqu'ici épargnait la Touraine.

Vous l'avez peut-être remarqué mardi matin. Une fine pellicule de neige a blanchit le sol dans le secteur d'Amboise.

C'est ce que l'on appelle la neige de pollution, ou neige industrielle. Vous l'aurez compris, ces flocons n'ont rien de féerique. En temps normal, cette neige de pollution est plutôt réservée à la région parisienne et aux grandes métropoles plus souvent concernées par la pollution. Mais cette semaine, la pollution concerne quasiment tout le pays, la Touraine y compris évidemment

La neige de pollution à Amboise, mardi 24 janvier. - Marianne Boué

Comment se forme cette neige de pollution ?

Il faut 3 ingrédients. Des particules fines en nombre très élevés. Des températures négatives, c'est aussi le cas actuellement. Et enfin un air humide, et c'est ce que l'on avait mardi avec du brouillard givrant. Résultat, lorsque toutes ces particules fines rencontrent cette vapeur d'eau, on obtient des micro-cristaux de glace qui s’agglomèrent les uns avec les autres pour former de véritables flocons. Et vous obtenez cette neige de pollution.