Indre-et-Loire, France

Mauvaise nouvelle, si vous avez souffert de la chaleur cet été, en Indre-et-Loire : Météo France réalise des simulations sur les décennies à venir, et selon ces modèles conçus notamment grâce à des décennies d'archives, il apparaît que la plupart des étés à venir, jusqu'en 2050, seront au moins aussi chauds. La fin du siècle, elle, s'annonce carrément caniculaire.

Des canicules modérées tous les étés, ou presque, dans les 30 ans qui viennent, en Indre-et-Loire

L'été 2018 est déjà exceptionnel : Depuis le 21 juin, en Indre-et-Loire, il n'y a eu que six jours ou les températures n'ont pas été supérieures à la normale. Elles l'ont même souvent dépassée de huit degrés, ce qui est énorme. Pour autant, le mercure n'a jamais dépassé 37 degrés. Daniel Vendramini dirige le centre Météo France de Tours-Parçay-Meslay, et il n'a aucun doute : ces canicules "modérées", il va falloir s'y habituer : "On va en avoir quasiment tous les étés, avec des durées comprises entre quelques jours et plus d'une vingtaine de jours. Sur 30 ans, on devrait avoir dix étés avec des petits pics de chaleur un peu moindres, dix étés avec des températures similaires à l'été 2018, et dix étés avec des périodes de chaleur un peu plus longues, mais des intensités similaires".

L'agriculture et la viticulture seront obligées de s'adapter à l'élévation des températures moyennes

Davantage de chaleur l'été, ça veut dire une terre plus sèche et des conséquences inévitables, notamment pour l'agriculture et la viticulture : par exemple l'obligation de planter des céréales moins gourmandes en eau ou le fait de voir le taux d'alcool des vins augmenter. A la fin du siècle, la température moyenne en Touraine sera 3 à 5 degrés au-dessus de celle d'aujourd'hui :

"Des étés comme 2018, ça va être frais par rapport à ces vagues de chaleur qui dureront 30 ou 40 jours, avec 30-31 de température moyenne, et des pics au-dessus de 40 degrés pendant plusieurs jours de suite". Daniel Vendraminini

Dans le pire scénario de Météo France, dans 80 ans, l'Indre-et-Loire pourrait avoir le climat qui est actuellement celui du centre de l'Espagne.