Bergheim, France

L'INRA de Colmar vient de produire quatre nouvelles variétés de vignes résistantes aux champignons, le mildiou et l'oïdium. C'est le fruit de plusieurs années de recherches, dans un programme lancé en 2000 et dont les premières bouteilles viennent d'être produites. Il y a quatre nouveaux cépages : deux rouges et deux blancs, mais pas encore commercialisés puisque la récolte est minimaliste et expérimentale. Ces nouveaux cépages sont appelés : Artaban, Voltis, Vidoc et Florial.

Objectif : réduire l'utilisation des produits phytosanitaires

Schématiquement ce sont des nouvelles variétés qui viennent de pieds de vigne au départ très résistants et qui ont fait des petits aussi très résistants. L'objectif de ces nouvelles variétés, c'est de faire baisser l'utilisation de produits phytosanitaires, que les vignes soient moins traitées, c'est donc bon pour l'environnement.

Les vignes sont traitées en moyenne en France une quinzaine de fois par an, avec ces nouvelles variétés plus résistantes au mildiou et à l'oïdium , ce ne sera plus que trois fois par an. C'est donc bon pour l'environnement," Frédérique Pelsy

De nouveaux pieds de vignes vont être plantés sur le site de Bergheim avec Frédérique Pelsy, la présidente du Centre INRA © Radio France - Guillaume Chhum

Les pieds de vignes en cours de plantation © Radio France - Guillaume Chhum

Frédérique Pelsy explique comment naissent ces nouvelles variétés de vignes Copier

20 hectares ont été plantés dans le Beaujolais, dans le Bordelais et en Alsace. Dés l'année prochaine, 100 hectares de pieds de vigne seront disponibles pour les vignerons qui souhaitent en disposer. Une nouvelle plantation de vignes résistantes est aussi en cours en ce moment sur le site de l'INRA Colmar à Bergheim.

On obtient 2.000 à 3.000 pépins après le croisement de deux vignes très résistantes. Avec ces pépins, on va faire de la sélection pendant une douzaine d'années pour arriver à la fin à de nouvelles variétés," Frédérique Pelsy, présidente du centre INRA de Colmar