Pernes-les-Fontaines, mauvaise élève en traitement des déchets ?

Le collectif "Déchets" de Pernes-les-Fontaines a présenté son rapport, ce mardi 16 juillet, sur le tri et le traitement des déchets dans la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, en Vaucluse. Il reproche notamment un système de collecte archaïque à Pernes-les-Fontaines.

Pernes-les-Fontaines, France

La communauté de communes Les Sorgues du Comtat, mauvaise élève dans le traitement des déchets ? C'est en tout cas ce que pointe du doigt un rapport du collectif "Déchets" de Pernes-les-fontaines, présenté ce mardi 16 juillet en présence du président de France nature environnement Vaucluse, de quelques habitants et associations locales. Ce rapport, c'est le résultat d'une enquête de six mois réalisée par les six associations du collectif. Elles reprochent notamment un système de collecte archaïque, un montant des taxes d'enlèvement d'ordures ménagère inadapté ou encore un manque de transparence du Sidomra, Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du Pays d'Avignon concernant le coût du traitement des déchets.

Nous souhaitons responsabiliser les élus locaux

Dans ce rapport, le collectif détaille ce qui est problématique d'après lui mais préconise aussi certaines mesures. Il faudrait par exemple davantage d'équipements adaptés au tri dans les espaces publics pour réduire les dépôts d'ordure sauvages d'après le président de Pernes dynamique et solidaire, Robert Igoulent : "Ce genre d'incivilités diminue dans les collectivités qui ont fait en sorte que la politique des déchets aille dans le bon sens avec une réduction des déchets et une augmentation du tri". Robert Igoulent cite la commune de Châteaurenard et ses colonnes de tri sélectif.

Des améliorations dans le domaine sont souhaitables

Le collectif compte présenter officiellement cette synthèse aux élus de l'intercommunalité en septembre. Elle sera bientôt consultable sur le site de Pernes dynamique solidaire et un document sur le sujet sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Pernes-les-Fontaines.

De son côté, la communauté de communes est prête à reconnaître que "des améliorations dans le domaine sont souhaitables" mais assure que des réunions sont menées en ce sens. Christian Gros, le président de l'intercommunalité a reçu le collectif récemment : "Je pense qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se fait déjà." La création d'un syndicat départemental qui gère les déchets, demandée notamment par France nature environnement, est à l'étude.