Isère, France

Il fallait s'y attendre, avec cette chaleur et le manque de pluie ces dernières semaines, le département de l'Isère a été place ce lundi 30 juillet en vigilance sécheresse. Une décision de la préfecture, en raison d'un "assèchement rapide des cours d’eau et des nappes phréatiques".

Economiser l'eau

Dans un communiqué, les services de l'Etat expliquent que "les pluies ponctuelles ne suffisent plus, actuellement, à améliorer la situation des cours d’eau et à faire remonter le niveau des nappes de manière durable". Cette vigilance n'impose aucune restriction d'usage de l'eau, mais elle incite fortement à l'économiser.

Cinq communes en alerte

Cinq communes en revanche ont été placées en alerte sécheresse, l'étape d'au-dessus, en raison du niveau très bas de la nappe de l’Est Lyonnais : Charvieu-Chavagneux, Heyrieux, Janneyrias, Valencin et Villette-d'Anthon. Là par contre, les habitants devront fermer au maximum leurs robinets : il est interdit de laver sa voiture chez soi, de remplir une piscine de plus de 5 m³, et d’arroser sa pelouse entre 9h et 20h. Même chose dans les espaces verts, les golfs et les stades.

Quant aux agriculteurs, ils doivent baisser de 15% leurs prélèvements destinés à l'irrigation.