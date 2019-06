"L'océan est une poubelle": le cri d'alarme d'aventuriers de l'Yonne

Déchets plastiques, conteneurs, hydrocarbures etc... le nageur longue distance Arnaud Chassery et le navigateur Arnaud Godard-Philippe constatent la pollution grandissante des océans et des mers. A l'occasion de la journée mondiale de l'océan, ce samedi, ils demandent une action rapide

Auxerre, France

Lire ces prochaines lignes vous fera forcément mal au moral! Même si leur constat n'est pas nouveau, les témoignages de ces icaunais amoureux de l'océan, qui recouvre 70% de la surface de la terre, fait froid dans le dos.

Des bouteilles, des gants, des bottes au milieu de l'océan

"Des bouteilles, des gants, des bottes au milieu de l'océan" Copier

Arnaud Godard-Philippe a navigué en Méditerranée, sur l'Océan Indien lors de ses années dans la marine et a traversé l'Océan Atlantique sur son bateau et le skipper sénonais parle "d'un océan qui ressemble à une déchetterie. Quant on traverse l'Atlantique, il y a des bouteilles en plastique en plein milieu de l'océan... Du plastique en suspension, des bouts de filets, des gants, des bottes. Même des conteneurs maritimes qui flottent ou qui ne flottent pas d'ailleurs remarque le gérant de l'écurie AGP Course au large. Cela peut même aller jusqu'à la micro bille de plastique qui pollue les plages, qui ressemble à du sable et quasiment indétectable à l'œil nu. En pointe Bretagne, on en voit assez régulièrement dans certains endroits. L'océan devient vraiment une belle poubelle!"

Le constat d'Arnaud Godard-Philippe est alarmant - oo

Arnaud Chassery: "De nombreuses fois, je sors (de l'eau) avec les mains et les pieds englués de pétrole"

Lui se jette en simple maillot de bain dans les océans et les mers: "Quand je nage, je me retrouve bien souvent à frotter avec un bidon en plastique et les sacs, c'est très très très récurent" relate Arnaud Chassery. Le jovinien, nageur longue distance, a plongé dans tous les océans du globe. Et il hallucine: _"A la surface de l'eau, on voit une espèce de pellicule détaille Arnaud Chassery qui s'apprête à traverser la Manche en aller-retour à la fin du mois. De nombreuses fois, je sors d'un entrainement ou d'une traversée avec les mains et les pieds englués de pétrole. Il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme, de faire quelque chose. Et qui doit le faire? C'est nous, notre génération."_

Et cela va empirer: la quantité de plastique dans les océans devrait doubler d'ici 10 ans selon une étude du WWF, le Fond Mondial pour la Nature.

La pollution (pastique) maritime vient essentiellement de la terre

Arnaud Chassery a "souvent les mains et les pieds englués de pétrole" © Radio France - Lisa Guyenne

Arnaud Godard-Philippe: "Quand on laisse partir une bouteille plastique, il y a de grandes chances qu'elle se retrouve dans l'océan" Copier

Le but de la journée mondiale de l'océan, ce samedi, est aussi de sensibiliser le grand public sur le fait que la pollution maritime, notamment la pollution plastique, trouve essentiellement sa source sur terre. "Tout ce qui est jeté chaque jour par la fenêtre de sa voiture, par manque de tri, ou autre, on laisse partir une bouteille plastique, il y a de grandes chances qu'elle se retrouve dans l'océan explique Arnaud Godard-Philippe. On est tous passés par l'école primaire où on a appris le cycle de l'eau. Tous les affluents finissent dans la mer. On sait que la Seine se jette dans l'Yonne, n'est-ce pas. Une bouteille (en plastique) qui est jetée dans l'Yonne, finira, au gré du courant, obligatoirement dans la Mer. _On n'a pas forcément conscience quand on est à Auxerre qu'il faut faire attention au plastique que l'on peut éventuellement égarer dans la nature car cela se terminera inévitablement dans l'eau_, sous forme dégradée ou pas."

Les mégots de cigarettes polluent aussi énormément.

Moins connue: la pollution des océans par les mégots de cigarette. En France, entre 30 et 40 milliards de mégots sont jetés chaque année: 40 % finissent dans la nature. Un mégot pollue à lui seul 500 litres d'eau et met en moyenne 2 ans à se décomposer.