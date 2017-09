L’œil du web - Les images après le passage de l'ouragan Maria

Les images après le passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe et en Martinique. Une religieuse prend sa tronçonneuse pour déblayer en Floride après Irma. Un artiste américain met le son en image grâce à la réalité augmentée.

C'est l’œil du web, une chronique à lire et à écouter chaque jour sur France Bleu.

Après Irma, au tour de Maria d'avoir frappé les Antilles de ses vents et de ses pluies diluviennes. Les habitants ce sont encore une fois emparé des réseaux sociaux pour poster les premières images ou témoignages. Par exemple, cette habitante de Gosier, en Guadeloupe qui a fait part de ses inquiétudes à l'approche de l'ouragan.

En direct de Gosier. Vent et pluie montent en puissance progressivemt. L'eau taille le toit tel des coups de couteaux. La nuit sera longue — Diane (@dianenomad) September 19, 2017

Un autre habitant de Guadeloupe a lui simplement posté une vidéo intitulée "ambiance" pour faire entendre le bruit du vent et de la pluie qui s'abattent dehors.

Un habitant de Martinique cette fois, a lui tenté de rendre compte de la situation en direct toute la nuit à Fort-de-France. Il a filmé via l'application périscope et commenté les images.

Les dernières heures du passage de #Maria à Fort-de-France en Martinique, le replay du periscope de la nuit dernière https://t.co/EuheIM78eEpic.twitter.com/BaN7117JEo — Guillaume Kuster (@_gkuster) September 19, 2017

Au petit matin, il est sorti pour voir l'ampleur des dégâts à Fort-de-France et d'après ses observations sur place, la situation est moins terrible qu'il ne pouvait s'y attendre.

Et une petite ambiance sur le front de mer à Fort-de-France auprès d'une population très détendue après #Mariapic.twitter.com/pcKU07w9ZL — Guillaume Kuster (@_gkuster) September 19, 2017

Un habitant de Pigeon en Guadeloupe a lui aussi filmé l'eau qui est montée très haut juste à côté de chez lui.

Consequences de #maria à Pigeon petit village de ma famille dans la commune de #Bouillante à l'ouest de la #Guadeloupe. pic.twitter.com/JAWGcP4xB9 — Chimen An Mwen (@ChimenMwen) September 19, 2017

Mais c'est sans doute sur l'île anglophone de Dominique que les dégâts provoqués par le passage de Maria sont les plus importants. Le Premier Ministre de l'île, Roosevelt Skerrit, en personne a publié ses témoignages sur facebook.

"Les premiers rapports font état de dégâts très étendus" écrit Roosevelt Skerrit. "Nous avons perdu tout ce qui peut être acheté". "Les vents ont arraché les toits de presque toutes les personnes à qui j'ai parlé ou avec qui j'ai été contact". Le premier ministre conclut en appelant à l'aide, "de l'aide de quelque nature qu'elle soit".

Une religieuse tronçonne en Floride

La vidéo a été largement partagée et commentée depuis qu'elle a été publiée sur compte facebook de la police de Miami-Dade la semaine dernière : celle d'une religieuse qui a pris sa tronçonneuse pour aider à dégager une route après le passage d'Irma.

Le lycée privé duquel sœur Margaret est la principale n'a pas manqué non plus de relayer sur sa page facebook l'information et la médiatisation dont son geste a fait l'objet.

Dans une vidéo publiée par Radio Canada, la religieuse explique qu'elle a grandi au Texas et que son père lui a "appris qu'il fallait tout faire pour aider les autres et faire passer les autres avant soi-même".

Un artiste américain donne une image au bruit

Zach Lieberman est un artiste new-yorkais qui a crée une application qui lui permet de matérialiser le son en direct et en 3D comme le rapporte le site du journal Le Monde.

visualizing speech -- testing ar with face tracking w/ @molmol_k (video has audio!) A post shared by zach lieberman (@zach.lieberman) on Sep 14, 2017 at 9:26am PDT

C'est sur son compte Instagram que l'artiste publie ses essais de matérialisation du son avec un résultat plutôt convaincant.

Quick test recording audio in space and playing back -- (video has audio !) #openframeworks A post shared by zach lieberman (@zach.lieberman) on Sep 6, 2017 at 5:55am PDT

Chaque bruit a son image à travers laquelle il se promène ou revient en arrière avec sa caméra.