En octobre dernier les premiers plans d'olivier 100% corses et non porteurs de Xylella Fastidiosa, étaient livrés. Ils sont produits par l'AREFLEC (l'association de recherche et d'expérimentation en fruits et légumes de Corse) à partir de boutures d'oliviers insulaires et centenaires.

Corse, France

La production continue, en 2018, entre 15 000 et 20 000 plans d'olivier devraient être livrés. Des plans d'oliviers plus chers, mais certifiés sans bactéries, sachant qu’à moyen terme pour obtenir l'AOC « Oliu di Corsica », les oliviers devront provenir uniquement de cette production insulaire.

Quels résultats 6 mois plus tard ?

L'Espagne arrache ses oliviers par hectares. La Xylella Fastidiosa, bactérie tueuse de végétaux fait des ravages,en Italie également, inquiète même le Maroc voisin. Des foyers de Xylella ont par le passé été découverts en Corse. Depuis il est interdit d'importer des végétaux dans l’île et les filières se sont organisées. Via L'AREFLEC (l'association de recherche et d'expérimentation en fruits et légumes de Corse), des boutures ont été faites à partir d'oliviers centenaires insulaires. Les premiers plants ont été livrés en octobre dernier. Mathieu Cesari, oléiculteur dans le Nebbiu en avait reçu 400. Six mois après qu'en est-il ?

10 000 pieds issus des boutures d'oliviers sains et centenaires ont déjà été produits. Et ce chiffre va continuer d'augmenter. Julien Balajas Technicien à l'Areflec.

Lutter contre les maladies et insectes au quotidien

Alors qu'en Corse la végétation est attaquée de toutes parts avec des maladies et ou des insectes comme la Xylella ou encore les chenilles processionnaires pour ne prendre que deux exemples, tout est calme dans la pépinière municipale d’Ajaccio. Quels sont ses moyens pour lutter contre toutes ces nuisances? Georgia Susini, directrice de l'environnement et des aménagements paysagers de la ville d'Ajaccio.

Au printemps, la pépinière devrait recevoir le label « Corsica Grana ». Celui-ci lui permettra de récupérer des végétaux dans le maquis directement et plus seulement dans les massifs de la ville. Cela permettra d'avoir des graines génétiquement issues du territoire Corse et donc plus résistantes.