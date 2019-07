L'ONG "7 ème Continent" informe sur le fléau du plastique dans les océans

La Trinité-sur-Mer, Morbihan, France

Après Brest et Lorient et avant Oléron, la goélette et son équipage ont fait escale à La Trinité sur Mer, dans le Morbihan. Sur les quais, des stands d'information ont été dressés. Ils informent le public des dangers que représente le plastique dans les océans. 80 % de la pollution des mers par les plastiques provient des activités humaines à terre. Un sac de plastique va mettre théoriquement 350 ans au minimum peut être jusqu'à 500 ans pour disparaître totalement. D'où l'importance du recyclage.

Le public peut s'informer sous forme de jeux © Radio France - François Rivaud

Pour Patrick Deixonne, explorateur et chef de mission à l'ONG 7ème Continent, la présence trop importante du plastique dans les mers n'est pas sans conséquence pour la faune marine. Il estime que 100. 000 mammifères marins meurent chaque année à cause du plastique.

Patrick Deixonne, qui dirige l'ONG Expédition 7ème Continent © Radio France - François Rivaud

7ème Continent est associée à Citéo, une entreprise qui travaille dans le domaine du recyclage des emballages et des papiers. Car, en plus d'informer sur le danger de la trop grande présence des plastiques dans les océans, le message porté par Patrick Deixonne lors des escales, est d'informer le public sur l'importance du tri et du recyclage.