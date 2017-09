L’ouragan "Irma" gagne en intensité et menace les Antilles françaises

L'Ouragan Irma est passé en catégorie 5, l'échelon le plus élevé, ce mardi midi. Les vents pourraient atteindre les 280 km/h selon le centre national américain des ouragans. Irma est désormais qualifié de "phénomène extrêmement dangereux" par les météorologues.

L'ouragan Irma a encore gagné en intensité ce mardi, jusqu'à passer en catégorie 5, soit le niveau maximal sur l'échelle de Saffir-Simpson, ce qui en fait un cyclone "extrêmement dangereux", générant des rafales de vent pouvant atteindre les 280 km/h d’après les mesures du Centre national américain des ouragans.

Les Antilles françaises en état d'alerte

Actuellement localisé à prés de 400 kms à l'est d'Antigua, l'ouragan Irma, qui ne devrait pas perdre de sa puissance dans les prochaines 48 heures, devrait aborder mardi soir ou mercredi matin la partie nord des îles du Vent et atteindre la Guadeloupe puis Haïti et la Floride.

La población de Florida y el Caribe se prepara para lo que pueda traer el huracán Irma, ya en categoría 5. https://t.co/COgrcD39XWpic.twitter.com/D3E9HgWKiu — EL MUNDO (@elmundoes) September 5, 2017

Dans les îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, qui risquent d'être particulièrement touchées, la rentrée scolaire a été annulée lundi. La représentante de l'Etat français Anne Laubies, a évoqué une "situation du plus haut risque pour 11.000 personnes, dans la plus haute hypothèse" et annoncé un passage en alerte rouge cyclonique, synonyme de confinement de la population, ce mardi à midi.

Des mesures de protection ont été prises sur l'ensemble des Antilles françaises, notamment en Guadeloupe où les établissements scolaires seront fermés mardi et mercredi. Selon la préfecture de Guadeloupe, les "habitations situées sur les côtes basses ou en bord de falaise" seront évacuées, en raison d'un risque "d'inondation" mais aussi "de l'érosion des falaises pouvant entraîner des effondrements". Les personnes concernées seront relogées notamment dans des gymnases ou des abris mis à disposition par les communes, indiquent les autorités locales. Par ailleurs, les administrations publiques seront fermées mercredi. Le préfet recommande aux entreprises privées de faire de même "afin de laisser les routes dégagées pour la circulation des secours". Enfin, les hôpitaux doivent avoir "72 h d'avance en médicaments, nourriture et eau potable" et "vérifier le fonctionnement de leur groupes électrogènes".

L'ouragan Irma devrait atteindre les petites Antilles dans la nuit de mardi à mercredi, avant d'atteindre vers la fin de la semaine Haïti et la Floride, elle aussi placée en état d'alerte, 10 jours à peine après le passage de l'ouragan Harvey, dont le bilan provisoire s'élève à 42 morts et plus de 100 milliards de dollars de dégâts matériels.