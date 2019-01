L'ourse Sorita hiberne dans les Hautes-Pyrénées

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a publié ce lundi matin un communiqué pour faire le point sur l'hibernation des deux ourses réintroduites à l'automne dans les Pyrénées. Claverina est en Espagne et Sorita dans les Hautes-Pyrénées.

Les deux ourses slovènes réintroduites à l'automne dans les Pyrénées béarnaises sont entrées en hibernation. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui les suit toutes les deux grâce à leurs colliers GPS, a donné de leurs nouvelles ce lundi matin. Claverina est entrée en hibernation mi-décembre en Espagne, en Aragon plus précisément, dans une tanière proche de la frontière. Sorita, elle, a continué à se déplacer dans les montagnes pour finalement se fixer dans "les sommets des Hautes-Pyrénées" début janvier. On n'en saura pas plus, l'ONCFS préfère rester discrète pour des raisons de sécurité.

Les ourses se mettent en hibernation pour une période de trois à quatre mois. Leur lieu d'hibernation ne présage en rien de leurs futurs déplacements, explique l'ONCFS, d'autant que les deux ourses sont arrivées récemment sur le territoire, et pourraient donc reprendre leur exploration au printemps.

Peut-être des oursons au printemps

Il est pour l'instant impossible de savoir si les femelles étaient pleines au moment de leur lâcher. Mais on en saura peut-être plus au printemps, car les ourses mettent bas pendant l'hibernation, et gardent leurs petits à l'abri dans leur tanière pendant les premières semaines. L'une ou l'autre pourrait donc réapparaître au printemps avec des oursons.