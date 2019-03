L'usine Altéo de Gardanne inaugure deux nouvelles installations

gardanne

"Nous sommes très fiers de présenter ces deux installations". Frédéric Ramé, le président d'Altéo ne cache pas son enthousiasme. La nouvelle unité de production "haute pureté" va lui permettre d'asseoir son leadership mondial dans les alumines de spécialité : "on a investi 1,5 millions d'euro dans cette installation qui permet d'obtenir des alumines premium et de viser de nombreux marchés dans la micro-électronique".

Pour l'industriel, c'est l'occasion de rappeler le rôle de cette usine implantée à Gardanne depuis 125 ans : _"_nous employons 480 personnes, nous recrutons chaque année, et cette activité n'est pas délocalisable". Le message s'adresse tant aux nombreux détracteurs, riverains ou associations, qu'à l'état.

Car Altéo doit faire face à des manifestations récurrentes, à une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et à un arrêté préfectoral qui lui ordonne de réaliser des travaux sur le site de Mange-Garri (Bouc-bel-Air), où elle stocke ses résidus de bauxite, avant fin 2020.

Un nouveau procédé pour purifier les rejets

"Nous agissons chaque jour pour l'environnement, nous venons d'investir 7 millions d'euros dans un nouveau procédé de traitement des eaux" rappelle Eric Duchenne, directeur industriel et développement durable. Cette nouvelle station d'épuration utilise un procédé innovant : du gaz carbonique propulsé dans l'eau traitée pour piéger les derniers résidus de métaux lourds. 99,98% des métaux lourds sont ainsi absents des rejets de l'usine en Méditerranée. "Les rejets sont enfin aux normes européennes" se réjouit Didier Réault, président du Parc national des Calanques.

Des travaux sur le site de stockage de Mange-Garri

Sur le site de Mange-Garri, où l'usine stocke ses résidus de bauxite, des travaux sont en cour pour réaliser un bassin de rétention des eaux de ruissellement : "ce sont des travaux très lourds et compliqués techniquement mais on sera dans les temps" assure le président Frédéric Ramé, l'ultimatum de la préfecture est fixé a décembre 2020. Quant aux poussières rouges, qui inquiètent les riverains : elle auraient été réduites de 15% en 2018 et surtout "aucune étude scientifique n'a prouvé qu'elles sont dangereuses" rappelle le président d'Altéo.