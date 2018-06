Après les opposants au projet d'usine de méthanisation, c'est le maire de Mettray, Philippe Clémot qui a annoncé mardi soir en conseil municipal que l'implantation de cette usine ne se ferait pas sur la zone industrielle des Gaudières. L'élu de Mettray a entendu les craintes de la population contre ce projet porté par Tours-Méttropole. Il estime que la méthanisation est un bon investissement pour les années à venir, pour transformer nos déchets en énergie, mais il comprend aussi la crainte des riverains.

Il faut surtout encourager le tri sélectif

Les riverains de cette future usine, qui s'étaient mobilisés, sont bien entendu satisfaits. L'association des opposants "Bien vivre au Nord de Tours" estime pour autant que le problème des déchets n'est pas résolu. Son président, Christian Peignot estime qu'il faut surtout encourager le tri à la source pour réduire le volume d'ordures ménagères. Si on fait un effort sur ce point, ce type d'usine na plus lieu d'être.

La Métropole Tours-Val-de-Loire va devoir trouver un plan B pour installer cette usine de méthanisation nécessaire explique Jean-Luc Galliot en charge de ce dossier à la Métropole. La méthanisation avait pour but de remplacer l’enfouissement des déchets. Aujourd’hui l’Indre-et-Loire enfouit encore ses déchets non valorisés. Du côté de Sonzay (130.000 tonnes par an) ou de Chanceaux-près-Loches (150.000 tonnes par an).